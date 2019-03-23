Футбол

Жиру завершит карьеру в сборной Франции после ЧЕ-2020Спорт-Экспресс 15:55

Молдова — Франция
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Зимбру»
24′
Антуан Гризманн
27′
Рафаэль Варан
34′
Рафаэль Варан
36′
Оливье Жиру
Евгений Кочук
Артем Розгонюк
46′
Ион Николэеску
Виталий Домашкан
59′
Александр Антонюк
Владимир Амброс
73′
73′
Блез Матюиди
Тома Лемар
73′
Антуан Гризманн
Флориан Товен
Виталий Домашкан
78′
81′
Оливье Жиру
Набиль Фекир
Владимир Амброс
83′
87′
Килиан Мбаппе
Владимир Амброс
89′
90′+1′
Килиан Мбаппе
Нападающий Оливье Жиру принял решение завершить карьеру в сборной Франции после чемпионата Европы 2020 года, сообщает Get French Football News, ссылаясь на RTL. 32-летний форвард дебютировал в составе национальной команды осенью 2011 года.
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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