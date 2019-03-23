Футбол
Жиру завершит карьеру в сборной Франции после ЧЕ-2020Спорт-Экспресс 15:55
|24′
Антуан Гризманн
|27′
Рафаэль Варан
|34′
Рафаэль Варан
|36′
Оливье Жиру
Евгений Кочук
Артем Розгонюк
|46′
Ион Николэеску
Виталий Домашкан
|59′
Александр Антонюк
Владимир Амброс
|73′
|73′
Блез Матюиди
Тома Лемар
|73′
Антуан Гризманн
Флориан Товен
Виталий Домашкан
|78′
|81′
Оливье Жиру
Набиль Фекир
Владимир Амброс
|83′
|87′
Килиан Мбаппе
Владимир Амброс
|89′
|90′+1′
Килиан Мбаппе
Молдова
Расстановка 4‑5‑1
23
Кошелев
15
Жардан
5
Посмак
8
Карп
2
Рябчук
18
Амброс
9
Чеботару
3
Розгонюк
7
Ионицэ
11
Гынсарь
19
Домашкан
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
5
Умтити
22
Курзава
13
Канте
20
Товен
6
Погба
10
Мбаппе
18
Фекир
8
Лемар
Франция
Расстановка 4‑2‑1‑3
Нападающий Оливье Жиру принял решение завершить карьеру в сборной Франции после чемпионата Европы 2020 года, сообщает Get French Football News, ссылаясь на RTL. 32-летний форвард дебютировал в составе национальной команды осенью 2011 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Политика
Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами
США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:19
Космос
Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос
Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 14:49
Происшествия
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Политика
Мэй выступила за выход из ЕС до выборов в Европарламент
"Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Мэй.
Обновлено вчера в 19:56
Здоровье
Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин
Немецкая фармацевтическая компания Bayer предупредила о возможных рисках развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) при приёме контрацептивов "Жанин".
Обновлено в 09:05
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион
Накануне Анастасия Волочкова принимала участие в показе на Неделе моды. Балерина прошлась по подиуму в элегантном полушубке.
Обновлено в 11:30
Футбол
Футболисты юношеской сборной России уступили Японии в матче турнира в ОАЭ
Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) потерпели второе поражение на международном турнире в Дубае, уступив сверстникам из Японии.
Обновлено в 13:10
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Здоровье
Жительница Китая едва не погибла после поедания живых личинок
Жительница Китая, которая страдала онкологическим заболеванием, решила воспользоваться рецептом народной медицины, по методам которой ей следовало съесть банку живых личинок в течение месяца.
Обновлено в 08:12
Общество
СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков
Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено в 19:42
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Баскетбол
«Химки» проиграли «Маккаби» в матче Евролиги
Обновлено в 15:58
Здоровье
В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды
Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Рябков и замглавы МИД Японии обсудили вопросы контроля над вооружениями
Заместители глав МИД РФ и Японии Сергей Рябков и Такэо Мори в ходе консультаций с участием представителей Минобороны двух стран обсудили вопросы контроля над вооружениями, сообщили в МИД РФ.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Общество
Гороскоп на 23 марта: Девам не стоит себя накручивать, у Рыб трудности
Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется.
Обновлено в 11:27
Общество
5 способов дополнительного заработка
Если вы хорошо ладите с детьми, подумайте о том, чтобы устраиваться на обычную работу няней несколько ночей в месяц или даже разовые няни, когда вы свободны.
Обновлено в 14:16
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко
Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено в 05:42
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков
Бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитер (Dickie Arbiter) обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в расточительности.
Обновлено в 03:06
Происшествия
44 человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Китае увеличилось до 44 человек. Также известно о 90 пострадавших.
Обновлено вчера в 22:53