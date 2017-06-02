Жиру завершит карьеру в сборной Франции после ЧЕ-2020Sport24.ru вчера в 20:01

Нападающий «Челси» Оливье Жиру решил завершить карьеру в сборной Франции. Об этом решении 32-летний француз рассказал после победы над Молдовой (4:1) в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Евро—2020.

Жиру завершит карьеру в сборной Франции после ЧЕ-2020

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