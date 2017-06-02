Футбол

Жиру завершит карьеру в сборной Франции после ЧЕ-2020Sport24.ru вчера в 20:01

Молдова — Франция
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Зимбру»
24′
Антуан Гризманн
27′
Рафаэль Варан
34′
Рафаэль Варан
36′
Оливье Жиру
Евгений Кочук
Артем Розгонюк
46′
Ион Николэеску
Виталий Домашкан
59′
Александр Антонюк
Владимир Амброс
73′
73′
Блез Матюиди
Тома Лемар
73′
Антуан Гризманн
Флориан Товен
Виталий Домашкан
78′
81′
Оливье Жиру
Набиль Фекир
Владимир Амброс
83′
87′
Килиан Мбаппе
Владимир Амброс
89′
90′+1′
Килиан Мбаппе
Нападающий «Челси» Оливье Жиру решил завершить карьеру в сборной Франции. Об этом решении 32-летний француз рассказал после победы над Молдовой (4:1) в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Евро—2020.
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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