Футбол

Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги ЕвропыГазета.Ru 01:21

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Первый мяч в матче двух английских команд был забит форвардом аристократов Оливье Жиру. Этот гол стал 11 в его активе, таким образом, 32-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира сезона-2018/19, опередив на один гол нападающего немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича.
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