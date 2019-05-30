Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги ЕвропыSports.ru вчера в 16:52

«Челси» победил «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, забивший 11 голов в 13 матчах. 32-летний форвард опередил Луку Йовича («Айнтрахт») на один гол.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Порошенко просил у США помощи на выборах президента Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на выборах президента. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Происшествия Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.

Экономика Сонни Сингх, BitPay: у криптовалют есть реальные сценарии использования Запуск продуктов в сфере криптовалют говорит о том, что у них есть сценарии использования в реальном мире, заявил коммерческий директор BitPay Сонни Сингх.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.

Энергетика В Люксембурге и Нидерландах пройдут суды по искам «Нафтогаза» к «Газпрому» Как сообщила российская компания, иск был подан в середине февраля, и "Газпром" обратился в суд этой страны с заявлением о вступлении в процесс.

Транспорт Билеты в плацкарт подорожали в два раза Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.

Политика УПЦ окончательно объявлена вне закона Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.

Происшествия Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.

Происшествия В США мужчина поджег себя возле Белого дома В США мужчина совершил поджог у здания Белого дома, сообщает TMZ.

Транспорт Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Политика Госдеп пригрозил Турции санкциями по CAATSA из-за покупки С-400 По словам американского дипломата, Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Анкарой во всех сферах, но если сделка всё же состоится, то Турция может попасть под санкции, предусмотренные законом CAATSA (о противостоянии противникам Америки посредством санкций).

Кино Телеканал РЕН ТВ получил восемь наград премии МедиаБренд По итогам Седьмого ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ МедиаБренд телеканал РЕН ТВ стал лауреатом в трех номинациях, сообщает пресс-служба канала.

Армия и оружие Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Религия Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Космос Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.