Футбол

Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги ЕвропыSports.ru вчера в 16:52

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
«Челси» победил «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, забивший 11 голов в 13 матчах. 32-летний форвард опередил Луку Йовича («Айнтрахт») на один гол.
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