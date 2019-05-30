Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги ЕвропыSports.ru вчера в 16:52

«Челси» победил «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, забивший 11 голов в 13 матчах. 32-летний форвард опередил Луку Йовича («Айнтрахт») на один гол.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

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Политика В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.

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Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.