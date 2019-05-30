Футбол

Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги ЕвропыSports.ru вчера в 16:52

«Челси» победил «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, забивший 11 голов в 13 матчах. 32-летний форвард опередил Луку Йовича («Айнтрахт») на один гол.
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Оливье Жиру: «В конце сезона у нас было две цели. Теперь дело сделано»

Sportbox.RU02:46

Оливье Жиру побил достижение Павла Погребняка

Спорт день за днемвчера в 16:20

Оливье Жиру: «Звание лучшего бомбардира - много для меня значит»

Спорт-Экспрессвчера в 19:35

Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона-2018/19

Sport24.ruвчера в 16:54

Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы в сезоне-2018/19

Советский спортвчера в 16:56

Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

Sports.ruвчера в 16:52

Оливье Жиру: «В конце сезона у нас было две цели. Теперь дело сделано»

Матч ТВ02:46
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Культура

Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, концертами и выставками

Обновлено в 00:22
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Происшествия

«Аэрофлот» обвинили в катастрофе SSJ

Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом

Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Политика

В Кремле высказались об общем падении доходов россиян

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как Росстат заявил об общем падении доходов жителей страны.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

США обвинили Россию в проведении запрещенных ядерных испытаний

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей

Обновлено в 05:40
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Обновлено в 02:13
Транспорт

В США и Канаде Uber отказывается возить пассажиров с низким рейтингом

Сервис такси Uber в США и Канаде не будет возить пассажиров, которые вызывают нарекания со стороны водителей.
Обновлено в 03:53
Экономика

ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»

ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Транспорт

Московское метро решили оставить в Москве

Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 05:48
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Космос

NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря

В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено вчера в 10:32
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман

Компания Warner Bros выложила в Сеть трейлер фильма "Щегол", снятого на основе бестселлера Донны Тартт.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика

На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей

В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Культура

Дебби Харри подготовила свою автобиографию

Обновлено вчера в 15:12
Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Экономика

Диагноз — ОЭЗ: Счетная палата раскритиковала особые экономические зоны

Зоны комфорта Счетная палата раскритиковала работу Особых экономических зон.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара Су-34

В сети появилось видео ракетного удара бомбардировщиков Су-34 на учениях в Кургангской области.
Обновлено в 04:36
Общество

Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Кино

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

Обновлено в 03:18
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