Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги ЕвропыSports.ru вчера в 16:52

«Челси» победил «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, забивший 11 голов в 13 матчах. 32-летний форвард опередил Луку Йовича («Айнтрахт») на один гол.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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