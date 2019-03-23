Футбол

Жиру сравнялся с Трезеге по голам за сборную ФранцииСпорт-Экспресс 18:14

Молдова — Франция
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Зимбру»
24′
Антуан Гризманн
27′
Рафаэль Варан
34′
Рафаэль Варан
36′
Оливье Жиру
Евгений Кочук
Артем Розгонюк
46′
Ион Николэеску
Виталий Домашкан
59′
Александр Антонюк
Владимир Амброс
73′
73′
Блез Матюиди
Тома Лемар
73′
Антуан Гризманн
Флориан Товен
Виталий Домашкан
78′
81′
Оливье Жиру
Набиль Фекир
Владимир Амброс
83′
87′
Килиан Мбаппе
Владимир Амброс
89′
90′+1′
Килиан Мбаппе
Сборная Франции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1), а автором одного из голов стал Оливье Жиру. Для форварда это 34-й гол за национальную команду. Он сравнялся по этому показателю с Давидом Трезеге.
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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