Жиру сравнялся с Трезеге по голам за сборную ФранцииСпорт-Экспресс 18:14

Сборная Франции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1), а автором одного из голов стал Оливье Жиру. Для форварда это 34-й гол за национальную команду. Он сравнялся по этому показателю с Давидом Трезеге.

Жиру сравнялся с Трезеге по голам за сборную Франции

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