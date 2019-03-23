Футбол
Жиру сравнялся с Трезеге по голам за сборную ФранцииСпорт-Экспресс 18:14
|24′
Антуан Гризманн
|27′
Рафаэль Варан
|34′
Рафаэль Варан
|36′
Оливье Жиру
Евгений Кочук
Артем Розгонюк
|46′
Ион Николэеску
Виталий Домашкан
|59′
Александр Антонюк
Владимир Амброс
|73′
|73′
Блез Матюиди
Тома Лемар
|73′
Антуан Гризманн
Флориан Товен
Виталий Домашкан
|78′
|81′
Оливье Жиру
Набиль Фекир
Владимир Амброс
|83′
|87′
Килиан Мбаппе
Владимир Амброс
|89′
|90′+1′
Килиан Мбаппе
Молдова
Расстановка 4‑5‑1
23
Кошелев
15
Жардан
5
Посмак
8
Карп
2
Рябчук
18
Амброс
9
Чеботару
3
Розгонюк
7
Ионицэ
11
Гынсарь
19
Домашкан
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
5
Умтити
22
Курзава
13
Канте
20
Товен
6
Погба
10
Мбаппе
18
Фекир
8
Лемар
Франция
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сборная Франции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1), а автором одного из голов стал Оливье Жиру. Для форварда это 34-й гол за национальную команду. Он сравнялся по этому показателю с Давидом Трезеге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Шоу-бизнес
У Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног
Серьезное беспокойство вызывает у британских врачей настоящая страсть герцогини Сассекской к туфлям на шпильках.
Обновлено в 20:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено в 07:49
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено в 19:42
Политика
Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими
«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 году
Обновлено в 15:45
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено в 13:36
Политика
Генсек Совета Европы призвал сохранить членство России в организации
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
Обновлено в 12:15
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено в 22:30
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Все судьи томского районного суда ушли в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Путешествия
Черногория продлила срок безвизового пребывания для россиян
Власти Черногории продлили до 90 дней срок безвизового пребывания российских граждан на территории республики.
Обновлено в 14:03
Культура
Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих
Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур
Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.
Обновлено в 14:34
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено в 08:21
Политика
В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане
В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче
Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.
Обновлено в 22:09
Политика
КПРФ обжаловала отказ ЦИК передать мандат Грудинину в Верховном суде
Напомним, 21 марта ЦИК отказался передать депутатский мандат Жореса Алферова экс-кандидату в президенты РФ, члену КПРФ Павлу Грудинину из-за счетов в зарубежных банках.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой
Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.
Обновлено в 16:24
Здоровье
Минздрав разработал требования к комплектации аптечек для оказания неотложной помощи
В январе 2018 года Минздрав утвердил требования к комплектации препаратами и медизделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медпомощи, скорой помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной помощи.
Обновлено в 09:47