Футбол

Жиру продлил контракт с «Челси»Soccer.ru 07:28

Форвард "Челси" Оливье Жиру, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. 32-летний футболист останется в команде еще на один год.
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«Челси» продлил контракт с Жиру на один год

Sportbox.RU07:26

«Челси» продлил контракт с Жиру на сезон-2019/20

Чемпионат07:20

«Челси» продлил контракт с Жиру на один год

Матч ТВ07:26

«Челси» объявил о подписании нового контракта с Жиру

Евро-футбол.ру07:26

«Челси» продлил контракт с Жиру на один год (видео)

Советский спорт07:27

Марина Грановская надеется, что Жиру поможет «Челси» выиграть кубок Лиги Европы

Спорт-Экспресс07:28

«Челси» объявил о продлении контракта с Жиру

Бомбардир.ру07:58
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Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
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Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
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В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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