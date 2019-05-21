Футбол
Жиру продлил контракт с «Челси»Soccer.ru вчера в 07:28
Форвард "Челси" Оливье Жиру, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. 32-летний футболист останется в команде еще на один год.
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Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
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Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Зеленский назначил Шефира первым помощником
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Пьяный кузбассовец прокатил на капоте автомобиля инспектора ДПС
Полицейский прыгнул на капот машины. Водитель начал резко метать автомобиль из стороны в сторону, чтобы сбросить человека с капота.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты
Россияне стали распродавать смартфоны Huawei
Россияне стали массового продавать смартфоны Huawei после скандала, в который попала китайская фирма.
Обновлено вчера в 11:53
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Климкин с одобрением воспринял первые назначения Зеленского
Первые кадровые назначения, которые произвёл недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Украины Павел Климкин воспринял с «искренним уважением».
Обновлено в 00:46
Политика
Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского
Кадровая политика Владимира Зеленского столкнулась с первым конфузом при распределении должностей в администрации нового президента.
Обновлено в 00:21
Технологии
МВД тестирует компактные камеры для распознавания лиц
Связанная с "Ростехом" компания NtechLab разработала компактные камеры-регистраторы с функцией распознавания лиц.
Обновлено в 00:58
Транспорт
Более 1,3 млн пассажиров с начала года оплатили проезд в метро и МЦК банковской картой или смартфоном
«С начала года более 1,3 млн пассажиров оплатили проезд с помощью бесконтактных технологий – приложив к считывателям на турникетах в метро и Московского центрального кольца (МЦК) бесконтактные банковские карты или смартфоны», - рассказал заммэра.
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Политика
В США прошли марши против ограничения прав на аборты
Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки.
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению
Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
Обновлено вчера в 17:43
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Религия
Православные россияне отмечают День святителя Николы Летнего
По мнению исследователей русских народных традиций, праздник Николы Вешнего (Летнего) один из немногих, что принят «от латинян», а не «от греков».
Обновлено вчера в 06:45
Технологии
Mail.ru Group примет пожертвования
Сервис зарабатывает за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%.
Обновлено вчера в 18:10
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин
Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
Обновлено 20 мая в 08:35
Общество
Пройти процедуру получения инвалидности стало проще
Отмечается, что в целях сокращения сроков предусматривается поэтапный переход к обмену документами между медучреждениями и учреждениями МСЭ в электронном виде без участия людей с ограниченными физическими возможностями.
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Китай может осложнить доступ США к рынку редкоземельных металлов
Китай может использовать стратегически важные редкоземельные металлы в качестве козыря в разгорающейся торговой войне с США.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем
Обновлено вчера в 22:01
Политика
США введут санкции против «Северного потока-2»
Во время своего визита в Украину министр энергетики США Рик Перри заявил о том, что Вашингтон будет вводить новый пакет санкций против строящегося газопровода из России в Европу «Северный поток- 2». По словам министра, в данный момент правительством США готовится законопроект, который примет все необходимые меры по ограничению строительства не только «северного потока-2», но и «турецкого потока».
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В Бразилии при стрельбе в церкви погибли три человека
В церкви бразильского города Паракату произошла стрельба, погибли три человека.
Обновлено в 00:44