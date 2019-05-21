Жиру продлил контракт с «Челси»Soccer.ru 07:28

Форвард "Челси" Оливье Жиру, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. 32-летний футболист останется в команде еще на один год.

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Спорт Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.

Политика Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Гаджеты Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.

Армия и оружие Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов» По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.

Футбол «Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.

Армия и оружие Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.

Общество Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».

Политика Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Политика На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).

Политика Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.

Футбол В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.

Космос На вершине чилийской горы строится новый мегаскоп Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.

Политика США ввели новые санкции против российских компаний Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность, что постройка газопровода «Северный поток — 2» будет завершена, несмотря на возможные санкции США.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Космос Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.