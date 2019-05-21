Футбол
Жиру продлил контракт с «Челси»Soccer.ru 07:28
Форвард "Челси" Оливье Жиру, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. 32-летний футболист останется в команде еще на один год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 17:43, Ашберн
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Хоккей
Овечкин о победе над сборной Швеции: не давали сопернику передохнуть
Сборная России сыграет против команды США в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 16:43
Общество
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы
Обновлено в 11:31
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng
Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Хоккей
И. Воробьёв: Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно, так получилось
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча со Швецией (7:4).
Обновлено в 17:19
Политика
Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию
Обновлено в 08:03
Здоровье
Чай негативно влияет на организм человека при совмещении с алкоголем
Запивать крепкий алкоголь горячим чаем пагубно для здоровья человека, сообщает «aif.ru».
Обновлено в 14:46
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы
У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
Обновлено в 15:24
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Футбол
Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в команде
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде.
Обновлено в 17:18
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Пожилая супруга Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 13:01
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Космос
На вершине чилийской горы строится новый мегаскоп
Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
США ввели новые санкции против российских компаний
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность, что постройка газопровода «Северный поток — 2» будет завершена, несмотря на возможные санкции США.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Футбол
Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала
Обновлено в 14:18