Футбол

Жиру продлил контракт с «Челси»Soccer.ru 07:28

Форвард "Челси" Оливье Жиру, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. 32-летний футболист останется в команде еще на один год.
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«Челси» продлил контракт с Жиру на один год

Sportbox.RU07:26

«Челси» продлил контракт с Жиру на один год (видео)

Советский спорт07:27

Марина Грановская надеется, что Жиру поможет «Челси» выиграть кубок Лиги Европы

Спорт-Экспресс07:28

«Челси» объявил о подписании нового контракта с Жиру

Евро-футбол.ру07:26

«Челси» продлил контракт с Жиру на сезон-2019/20

Чемпионат07:20

«Челси» продлил контракт с Жиру на один год

Матч ТВ07:26

«Челси» объявил о продлении контракта с Жиру

Бомбардир.ру07:58
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Футбол

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Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
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Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» появились в продаже

Легендарные грузовики ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства в 1999 году, выставили на продажу за 700 тысяч рублей.
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Защитник Дмитрий Огурцов подписал контракт на два сезона с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
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Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
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Обновлено в 05:40
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Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

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Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
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Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
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Американский писатель, автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
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Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
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В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
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В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
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Армия и оружие

Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников

Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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