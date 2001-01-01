Футбол
Жиру покинул стадион на костылях после матча с «Кристал Пэлас»
Жиру покинул стадион на костылях после матча с «Кристал Пэлас»Чемпионат12:58
Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0). Форвард был заменён на 76-й минуте. По окончании матча он покинул стадион на костылях.
Чемпионат12:58
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Происшествия
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома
Обновлено в 21:51
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Лев растерзал сотрудницу зоопарка
В американском зоопарке лев вышел из вольера и напал на сотрудников.
Обновлено в 22:28
Армия и оружие
Сенатор заявил о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии
Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Общество
Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов
«Коллегия Министерства транспорта с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ», –– говорится в сообщении.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Пойман попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar
Под Владимиром следователи задержали мужчину, который может быть причастен к пропаже москвички Ирины Ахатовой, пользовавшейся сервисом BlaBlaCar в качестве водителя.
Обновлено в 07:04
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом
Обновлено в 21:46
Происшествия
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Политика
Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений
Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Обновлено в 17:10
Политика
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы
Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено в 17:44
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено в 13:47
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:46
Хоккей
Швейцария — Россия 4:7 (3-й период)
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года После первого периода россияне уступают швейцарцам со счётом 1:2. Первый гол в матче забросил форвард сборной Швейцарии Марко Леман уже на 49-й секунде встречи.
Обновлено в 20:45
Экономика
В Токио продлили срок экс-руководителю Nissan
Токийский окружной суд в очередной раз продлил на 10 дней срок заключения экс-руководитель автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона, передало агентство Киодо.
Обновлено в 21:26
Происшествия
Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге
Обновлено в 14:08
Политика
МИД Румынии выразил сожаление в связи с публикацией на сайте посольства России
МИД Румынии, в свою очередь, выражает сожаление в связи с размещением вышеупомянутого материала на сайте российской дипмиссии, отмечая, что "пост посольства РФ не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия, а распространяемая среди общественности этим постом информация не является полной".
Обновлено в 15:14
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации водителя
Российские водители при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции получат номера того региона, где они зарегистрированы.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Роспотребнадзор предложил запретить в школьных столовых соль без йода
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила запретить использование в столовых учебных заведений нейодированной соли.
Обновлено в 19:33
Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено в 21:08
Транспорт
Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин 30 декабря открыл очередную станцию метро - "Савеловская" Большой кольцевой линии.
Обновлено в 06:33
Экономика
Украинский эксперт предрек миллиардный убыток от расширения санкций России
Расширение российских санкций в отношении Украины грозит Киеву миллиардным убытком, а также потерей тысячами украинцев своих рабочих мест, такие данные в своем Facebook привел украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение
Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Общество
В Египте обнаружены саркофаги римского периода
Археологи обнаружили вблизи побережья Средиземного моря саркофаги времен римского периода истории Египта.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице
Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 19:15
Общество
Дед Мороз поздравил сирийских детей с Новым годом
Российский офицер из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей сирийских беженцев, покинувших Идлибскую зону деэскалации.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11