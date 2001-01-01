Футбол
Жиру покинул стадион на костылях после матча с «Кристал Пэлас»
Жиру покинул стадион на костылях после матча с «Кристал Пэлас»Чемпионат12:58
Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0). Форвард был заменён на 76-й минуте. По окончании матча он покинул стадион на костылях.
Чемпионат12:58
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