Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0). Форвард был заменён на 76-й минуте. По окончании матча он покинул стадион на костылях.

Жиру покинул стадион на костылях после матча с «Кристал Пэлас»

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