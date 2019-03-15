Футбол

Жиру назван игроком недели в Лиге ЕвропыRT на русском 12:01

Динамо (Киев) — Челси
0 – 5
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Олимпийский»
5′
Оливье Жиру
33′
Оливье Жиру
45′+1′
Маркос Алонсо
59′
Оливье Жиру
Виталий Миколенко
61′
Сергей Сидорчук
Че-Че
65′
65′
Н'Голо Канте
Жоржиньо
69′
Давиде Цаппакоста
Сесар Аспиликуэта
73′
Сесар Аспиликуэта
74′
Виллиан
Педро Родригес
78′
Каллум Хадсон-Одои
Сидклей
Евгений Смирный
81′
Владимир Шепелев
Александр Андриевский
87′
Нападающий «Челси» Оливье Жиру, трижды забивший в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (0:5), был признан лучшим игроком недели в ЛЕ. Французский форвард «Челси», отметившийся хет-триком в матче с «Динамо» из Киева, стал лучшим игроком недели в Лиге Европы.
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