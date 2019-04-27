Футбол

Жировым интересуются несколько клубов БундеслигиЧемпионат 09:10

Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге. Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги.
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Агент: если у Жирова получится в Европе, то будет шанс попасть в сборную РФ

РИА Новости13:11

СМИ: Несколько клубов бундеслиги заинтересованы в Жирове

Sportbox.RU10:19

Российского защитника приглашают в Бундеслигу

Sport.ru09:58

Клубы бундеслиги интересуются российским защитником Жировым

Sports.ru11:29

Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги

Чемпионат09:10

«Чемпионат»: Жировым интересуются клубы Бундеслиги

Бомбардир.ру10:44

СМИ: Несколько клубов бундеслиги заинтересованы в Жирове

Матч ТВ10:19
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 11:31
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»

Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
Обновлено в 13:25
Музыка

Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором

Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.
Обновлено в 14:21
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Здоровье

Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Культура

Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией

Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Общество

О погоде на майские праздники рассказал синоптик

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Москве на майские праздники.
Обновлено в 14:12
Футбол

Динамо — Ахмат 0:0

Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Культура

Фадеев отреагировал на скандал с победой дочки Алсу на «Голосе»

Обновлено в 09:03
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева высказалась о сексе во время беременности

Обновлено вчера в 14:30
Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Основатель WikiLeaks пожаловался в суд на вымогательство

Судебный иск за вымогательство 3 млн евро подал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на группу испанцев, сотрудников посольства Эквадора и эквадорского охранного агентства.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В ЛНР спасатели подняли из шахты тела всех 17 погибших горняков

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Отец Началовой пожаловался на требования Фролова

Обновлено в 13:50
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Российский футболист. Защитник немецкого клуба «Зандхаузен».
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Немецкий футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге. Клуб основан в 1916 году, домашние матчи команда проводит на арене «Хардтвалдштадион», вмещающей 10 231 зрителя. Лучшим достижением клуба в чемпионатах Германии, является 1-е место во Третьей Бундеслиге в сезоне 2011/12.
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