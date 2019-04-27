Футбол

Жировым интересуются несколько клубов БундеслигиЧемпионат 09:10

Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге. Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги.
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Представитель Жирова: к игроку есть интерес из немецкой бундеслиги

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Уроженец Барнаула попробует свои силы в Бундеслиге

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Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги

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«Чемпионат»: Жировым интересуются клубы Бундеслиги

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СМИ: Несколько клубов бундеслиги заинтересованы в Жирове

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Sport.ru09:58
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В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке» на родном стадионе.
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Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
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Немецкий футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге. Клуб основан в 1916 году, домашние матчи команда проводит на арене «Хардтвалдштадион», вмещающей 10 231 зрителя. Лучшим достижением клуба в чемпионатах Германии, является 1-е место во Третьей Бундеслиге в сезоне 2011/12.
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