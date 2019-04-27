Футбол

Жировым интересуются несколько клубов БундеслигиЧемпионат 09:10

Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге. Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги.
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Представитель Жирова: к игроку есть интерес из немецкой бундеслиги

РИА Новости11:04

СМИ: Несколько клубов бундеслиги заинтересованы в Жирове

Матч ТВ10:19

Уроженец Барнаула попробует свои силы в Бундеслиге

Sport-place10:10

Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги

Чемпионат09:10

«Чемпионат»: Жировым интересуются клубы Бундеслиги

Бомбардир.ру10:44

Клубы бундеслиги интересуются российским защитником Жировым

Sports.ru11:29

Российского защитника приглашают в Бундеслигу

Sport.ru09:58
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По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
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Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
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Российский альпинист установил флаг «Мстителей» на Эльбрусе

Альпинист Андрей Зубенко установил флаг "Мстителей" на одной из двух вершин Эльбруса в честь выхода финального фильма саги.
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Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
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Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
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Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
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Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
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Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
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Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
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Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
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Сосо Павлиашвили рассказал, что был любовником Ирины Понаровской

Обновлено в 12:41
Футбол

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
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Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
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Происшествия

На Шри-Ланке продлили комендантский час

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Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
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Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
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Спасатели извлекли тела всех 17 горняков из-под завалов шахты в ЛНР

В поселке Юрьевка Луганской области подняты на поверхность тела всех горных рабочих, ставших жертвами взрыва метана на шахте.
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Беглов на странице «ВКонтакте» рассказал о поездке в электричке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о своей поездке в электричке от проспекта Славы до Павловска.
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Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
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Денис Глушаков покинет «Спартак»

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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
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Немецкий футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге. Клуб основан в 1916 году, домашние матчи команда проводит на арене «Хардтвалдштадион», вмещающей 10 231 зрителя. Лучшим достижением клуба в чемпионатах Германии, является 1-е место во Третьей Бундеслиге в сезоне 2011/12.
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