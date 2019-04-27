Футбол
Жировым интересуются несколько клубов БундеслигиЧемпионат 09:10
Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге. Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
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