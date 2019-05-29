Футбол
Жиронкин признан лучшим игроком сезона в молодежной команде ЦСКАSport24.ru 11:05
Нападающий Виталий Жиронкин назван лучшим игроком молодежного состава ЦСКА по итогам сезона-2018/19. 19-летний футболист победил в голосовании среди болельщиков, которое проводилось в официальной группе молодежной команды и ДЮСШ ПФК ЦСКА в социальной сети Вконтакте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о возвращении ему украинского гражданства.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
В Минобороны заявили о готовности Су-57 к серийному производству
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов запустить серийное производство новейшего истребителя пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором
Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 11:22
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Происшествия
В США из-за торнадо погиб человек
Один человек погиб в результате торнадо в американском штате Огайо, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем
В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
Как сообщили в полиции Чехии, выстрел произошел случайно: по неосторожности охранника, задевшего курок пистолета.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах
48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
США приостановят обучение турецких пилотов на F-35
Решение о прекращении обучения пилотов пока не принято администрацией президента США Дональда Трампа, но этот вариант всерьез рассматривается.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Huawei анонсирует производительный процессор Kirin 990 в 2020 году
Выход изделия ожидается в 2020 году. В дальнейшем, как сообщается, на смену решению Kirin 990 придёт процессор Kirin 1020.
Обновлено в 08:54
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Выпускники напишут ЕГЭ по математике
ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40