Жиронкин признан лучшим игроком сезона в молодежной команде ЦСКАSport24.ru 11:05

Нападающий Виталий Жиронкин назван лучшим игроком молодежного состава ЦСКА по итогам сезона-2018/19. 19-летний футболист победил в голосовании среди болельщиков, которое проводилось в официальной группе молодежной команды и ДЮСШ ПФК ЦСКА в социальной сети Вконтакте.

Политика Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.

Политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о возвращении ему украинского гражданства.

Армия и оружие В Минобороны заявили о готовности Су-57 к серийному производству Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов запустить серийное производство новейшего истребителя пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Авто Завод Haval начинает серийное производство В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Происшествия Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Шоу-бизнес Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.

Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

Происшествия СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Авто «Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.

Происшествия В США из-за торнадо погиб человек Один человек погиб в результате торнадо в американском штате Огайо, передает РИА «Новости».

Общество Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.

Происшествия Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии Как сообщили в полиции Чехии, выстрел произошел случайно: по неосторожности охранника, задевшего курок пистолета.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.

Шоу-бизнес Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах 48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.

Армия и оружие США приостановят обучение турецких пилотов на F-35 Решение о прекращении обучения пилотов пока не принято администрацией президента США Дональда Трампа, но этот вариант всерьез рассматривается.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Армия и оружие Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.

Гаджеты Huawei анонсирует производительный процессор Kirin 990 в 2020 году Выход изделия ожидается в 2020 году. В дальнейшем, как сообщается, на смену решению Kirin 990 придёт процессор Kirin 1020.

Общество Выпускники напишут ЕГЭ по математике ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.