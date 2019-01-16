Футбол

«Жирона» выбила «Атлетико» из Кубка ИспанииSoccer.ru 15:45

Атлетико — Жирона
3 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Никола Калинич
12′
37′
Валери Фернандес
Сауль Ньигес
Родриго Эрнандес
56′
59′
Кристиан Стуани
Коке
Антуан Гризманн
61′
Анхель Корреа
66′
Хуанфран
Лукас Эрнандес
67′
68′
Энтони Лосано
Сейду Думбия
Лукас Эрнандес
69′
73′
Алекс Гранель Ноге
Пере Понс
82′
Кристиан Стуани
Борха Гарсия
Антуан Гризманн
84′
Антуан Гризманн
84′
88′
Сейду Думбия
90′+2′
Горка Ирайсос
90′+3′
Педро Антонио Порро
Неожиданно трудным для "Атлетико" выдался ответный матч 1/8 финала Кубка Испании против "Жироны".
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