«Жирона» обыграла «Севилью» Промеса и покинула зону вылетаProstoProSport 09:56

Уже через шесть минут гости пропустили единственный мяч в этой встрече, когда Порту нанес точный удар и принес «Жироне» победу. «Жирона» набрала 37 очков и поднялась из зоны вылета на 17-е место. «Севилья» идет на пятом месте, набрав 55 очков.

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