Футбол

«Жирона» обыграла «Севилью» Промеса и покинула зону вылетаProstoProSport 09:56

Жирона — Севилья
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Монтиливи»
Марк Муньеса
44′
56′
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
Порту
62′
68′
Роке Меса Кеведо
70′
Роке Меса Кеведо
Брайан Сальватьерра
Порту
Педро Антонио Порро
78′
78′
Даниэл Каррису
Йорис Гнаньон
Алекс Гранель Ноге
Алекс Гарсия Серрано
83′
90′
Эвер Банега
Борха Гарсия
Педро Алькала
90′+2′
90′+5′
Эвер Банега
Уже через шесть минут гости пропустили единственный мяч в этой встрече, когда Порту нанес точный удар и принес «Жироне» победу. «Жирона» набрала 37 очков и поднялась из зоны вылета на 17-е место. «Севилья» идет на пятом месте, набрав 55 очков.
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