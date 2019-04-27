Футбол
«Жирона» обыграла «Севилью» Промеса и покинула зону вылетаProstoProSport 09:56
Марк Муньеса
|44′
|56′
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
Порту
|62′
|68′
Роке Меса Кеведо
|70′
Роке Меса Кеведо
Брайан Сальватьерра
Порту
Педро Антонио Порро
|78′
|78′
Даниэл Каррису
Йорис Гнаньон
Алекс Гранель Ноге
Алекс Гарсия Серрано
|83′
|90′
Эвер Банега
Борха Гарсия
Педро Алькала
|90′+2′
|90′+5′
Эвер Банега
|43%
|Владение мячом
|57%
|75%
|Процент точных передач
|81%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|3
|5
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Жирона
Расстановка 4‑5‑1
13
Буну
34
Фернандес
15
Рамирес
2
Эспиноса
20
Муньеса
24
Порро
8
Понс
12
Луис
23
Гарсия
5
Алькала
7
Стуани
1
Вацлик
16
Навас
24
Гнаньон
3
Гомес
18
Эскудеро
17
Сарабия
10
Банега
41
Сальватьерра
22
Васкес
21
Промес
9
Бен-Йеддер
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
Уже через шесть минут гости пропустили единственный мяч в этой встрече, когда Порту нанес точный удар и принес «Жироне» победу. «Жирона» набрала 37 очков и поднялась из зоны вылета на 17-е место. «Севилья» идет на пятом месте, набрав 55 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспресс на матчи испанской Ла Лиги ~ Жирона - Севилья / Реал Сосьедад - Хетафе
Sport-placeвчера в 00:42
«Жирона» — «Севилья». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч 35 тура чемпионата Испании 28 апреля 2019 года
LiveSport.ru26 апреля в 20:00
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика
НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским
С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Общество
Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями
Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
Обновлено в 08:30
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге
Обновлено в 09:23
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» на домашнем поле
Обновлено в 07:30
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Обновлено в 07:29
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Политика
Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным
«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол
Зенит — Крылья Советов 3:2 (Перерыв)
Обновлено в 08:21
Политика
Украинцам могут упростить порядок получения гражданства России
Власти России рассматривают возможность предоставления в упрощенном порядке гражданства страны жителям Украины.
Обновлено вчера в 07:38
Футбол
«Лестер» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 09:00
Политика
Байден назван вероятным кандидатом в президенты США от демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден, занимавший пост при Бараке Обаме, с наибольшей долей вероятности станет кандидатом на президентских выборах 2020 года от Демократической партии.
Обновлено в 07:53
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под фамилией Александра Благонравова
Отечественную актрису Ирину Цывину похоронили под фамилией ее последнего супруга Александра Благонравова.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen
Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге
Неизвестный устроил стрельбу в синагоге в городе Пауэй в штате Калифорния, его задержали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
В Росгвардии рассказали о подготовке к параду и новинках оружия
Парадный расчет Росгвардии к параду на Красной площади в честь Дня Победы провел десятки тренировок.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Охота за подлодкой с воздуха попала на видео
Обновлено в 07:05