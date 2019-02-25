Футбол

«Жирона» и «Реал Сосьедад» сыграли по нулямЕвро-футбол.ру 16:54

Жирона — Реал Сосьедад
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Монтиливи»
Кристиан Стуани
32′
Энтони Лосано
54′
Энтони Лосано
Борха Гарсия
65′
Дуглас Луис
66′
Алекс Гранель Ноге
70′
Дуглас Луис
Пере Понс
70′
73′
Хуанми Хименес
Хон Баутиста
79′
Давид Сурутуса
Рубен Пардо
86′
Микель Мерино
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
86′
88′
Микель Мерино
Эктор Морено
Один из аутсайдеров Ла Лиги, "Жирона", принимала "Реал Сосьедад" в заключительной встрече 25-го тура. Каталонцы после победы над мадридским "Реалом" играли на кураже, но создали недостаточно для того, чтобы огорчить басков, которые в 2019 году не знают горечи поражений.
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«Жирона» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

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