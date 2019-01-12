Футбол
Кристиан Стуани
|12′
|21′
Хонатан Кальери
Дуглас Луис
|41′
|50′
Борха Бастон
|52′
Виктор Лагуардиа
Дуглас Луис
Валери Фернандес
|61′
Кристиан Стуани
|61′
Алекс Гранель Ноге
Алекс Гарсия Серрано
|74′
|80′
Рубен Собрино
Дарко Брашанац
Пере Понс
|80′
Порту
Энтони Лосано
|83′
|89′
Борха Бастон
Йон Гвидетти
|90′+2′
Хорхе Франко Бурги
Мартин Агиррегабирия
Педро Антонио Порро
|90′+3′
|55%
|Владение мячом
|45%
|79%
|Процент точных передач
|73%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|6
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|5
|21
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Жирона
Расстановка 3‑4‑3
13
Буну
2
Эспиноса
5
Алькала
15
Рамирес
29
Порро
8
Понс
34
Фернандес
23
Гарсия
19
Лосано
7
Стуани
10
Гарсия
1
Пачеко
15
Наварро
5
Лагуардиа
6
Марипан
3
Дуарте
20
Брашанац
8
Пина
19
Гарсия
21
Агиррегабирия
12
Кальери
10
Гвидетти
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
"Жирона" и "Алавес" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева поля набрали 24 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, гости с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.
Спорт-Экспрессвчера в 14:42
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