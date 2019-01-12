Футбол

«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
14:42

Жирона — Алавес
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Монтиливи»
Кристиан Стуани
12′
21′
Хонатан Кальери
Дуглас Луис
41′
50′
Борха Бастон
52′
Виктор Лагуардиа
Дуглас Луис
Валери Фернандес
61′
Кристиан Стуани
61′
Алекс Гранель Ноге
Алекс Гарсия Серрано
74′
80′
Рубен Собрино
Дарко Брашанац
Пере Понс
80′
Порту
Энтони Лосано
83′
89′
Борха Бастон
Йон Гвидетти
90′+2′
Хорхе Франко Бурги
Мартин Агиррегабирия
Педро Антонио Порро
90′+3′
"Жирона" и "Алавес" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева поля набрали 24 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, гости с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.
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