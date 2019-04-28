Футбол
«Жирона» – «Севилья»: как завершится поединок?Все про Спорт ру вчера в 06:05
Марк Муньеса
|44′
|56′
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
Порту
|62′
|68′
Роке Меса Кеведо
|70′
Роке Меса Кеведо
Брайан Сальватьерра
Порту
Педро Антонио Порро
|78′
|78′
Даниэл Каррису
Йорис Гнаньон
Алекс Гранель Ноге
Алекс Гарсия Серрано
|83′
|90′
Эвер Банега
Борха Гарсия
Педро Алькала
|90′+2′
|90′+5′
Эвер Банега
|43%
|Владение мячом
|57%
|75%
|Процент точных передач
|81%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|3
|5
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Жирона
Расстановка 4‑5‑1
13
Буну
34
Фернандес
15
Рамирес
2
Эспиноса
20
Муньеса
24
Порро
8
Понс
12
Луис
23
Гарсия
5
Алькала
7
Стуани
1
Вацлик
16
Навас
24
Гнаньон
3
Гомес
18
Эскудеро
17
Сарабия
10
Банега
41
Сальватьерра
22
Васкес
21
Промес
9
Бен-Йеддер
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
В воскресенье 28 апреля «Севилья» постарается заработать очередные три очка в поединке с «Жироной», свалившейся в зону вылета - предлагаем прогноз экспертов на эту встречу.
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Экспресс на матчи испанской Ла Лиги ~ Жирона - Севилья / Реал Сосьедад - Хетафе
Sport-placeвчера в 00:42
«Жирона» — «Севилья». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч 35 тура чемпионата Испании 28 апреля 2019 года
LiveSport.ru26 апреля в 20:00
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