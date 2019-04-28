«Жирона» – «Севилья»: как завершится поединок?Все про Спорт ру вчера в 06:05

В воскресенье 28 апреля «Севилья» постарается заработать очередные три очка в поединке с «Жироной», свалившейся в зону вылета - предлагаем прогноз экспертов на эту встречу.

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Происшествия В Воронежской области сгорел распределительный центр «Магнита» В селе Нечаевка под Воронежем сгорел распределительный центр ритейлера «Магнит», сообщил региональный главк МЧС.

Происшествия На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН «На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — заявили в Росгвардии.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Транспорт «Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.

Транспорт Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.

Кино Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже чем в большинстве стран Европы.

Шоу-бизнес Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.

Политика Путин: Украина без транзита останется без газа Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.

Происшествия В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.

Футбол «Спортинг» обыграл «Кайрат» и стал победителем Лиги чемпионов Португальский "Спортинг" выиграл у казахстанского "Кайрата" (2:1) в финальном матче Лиги чемпионов по мини-футболу.

Происшествия Мужчина устроил стрельбу в синагоге в США В результате стрельбы в синагоге Chabad Way в городе Поуэй (округ Сан-Диего, США) один человек погиб, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

Политика В Испании пройдут досрочные парламентские выборы Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Испании.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.

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Происшествия На трассе М4 застрелен водитель фуры На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.