Футбол

«Жирона» – «Севилья»: как завершится поединок?Все про Спорт ру вчера в 06:05

Жирона — Севилья
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Монтиливи»
Марк Муньеса
44′
56′
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
Порту
62′
68′
Роке Меса Кеведо
70′
Роке Меса Кеведо
Брайан Сальватьерра
Порту
Педро Антонио Порро
78′
78′
Даниэл Каррису
Йорис Гнаньон
Алекс Гранель Ноге
Алекс Гарсия Серрано
83′
90′
Эвер Банега
Борха Гарсия
Педро Алькала
90′+2′
90′+5′
Эвер Банега
В воскресенье 28 апреля «Севилья» постарается заработать очередные три очка в поединке с «Жироной», свалившейся в зону вылета - предлагаем прогноз экспертов на эту встречу.
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«Жирона» – «Севилья»: как завершится поединок?

Все про Спорт рувчера в 06:05

«Жирона» — «Севилья». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч 35 тура чемпионата Испании 28 апреля 2019 года

LiveSport.ru26 апреля в 20:00
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