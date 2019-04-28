Жирона — Севилья 1:0Все про Спорт ру вчера в 06:05

В воскресенье 28 апреля «Севилья» постарается заработать очередные три очка в поединке с «Жироной», свалившейся в зону вылета - предлагаем прогноз экспертов на эту встречу.

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Все про Спорт ру

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Культура Пригожин объяснил скандальную победу дочери Алсу на детском «Голосе» Скандал разгорелся после того, как в финале программы подопечная певицы Светланы Лободы Микелла набрала почти вдвое больше голосов телезрителей, чем ее ближайший конкурент.

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