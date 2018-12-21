Футбол
«Жирона» — «Хетафе». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 21 декабря 2018 года
«Жирона» — «Хетафе». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 21 декабря 2018 годаLiveSport.ru19 декабря в 21:50
«Жирона» Команда Эусебио занимает 9 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 21 очко после 16 матчей. Поражение может стоить клубу шести позиций. Таким образом, футболисты «Жироны» будут заинтересованы в том, чтобы выжать максимум из предстоящего поединка.
LiveSport.ru19 декабря в 21:50
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«Жирона» — «Хетафе». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 21 декабря 2018 года
LiveSport.ru19 декабря в 21:50
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