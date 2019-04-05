Футбол
«Жирона» – «Эспаньол»: какую сделать ставку?Все про Спорт ру вчера в 03:18
|24′
Хави Лопес
Кристиан Стуани
|35′
Алекс Гранель Ноге
|43′
Пере Понс
|58′
|59′
Серхи Дардер
Энтони Лосано
Патрик Робертс
|60′
|62′
Виктор Санчес
Пере Понс
Дуглас Луис
|65′
Дуглас Луис
|73′
|76′
У Лэй
Хави Пуадо
Кристиан Стуани
|80′
Педро Антонио Порро
Хонас Рамальо
|88′
|89′
Яссин Буну
Хонас Рамальо
|90′+1′
|90′+2′
Хави Лопес
Адриа Педроса
|90′+4′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|10
|23
|Фолы
|20
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Жирона
Расстановка 4‑5‑1
13
Буну
4
Рамальо
15
Рамирес
2
Эспиноса
20
Муньеса
9
Порту
6
Гранель Ноге
10
Гарсия
12
Луис
17
Робертс
7
Стуани
13
Лопес
8
Росалес
5
Налдо
22
Эрмосо
28
Педроса
4
Санчес
21
Рока
10
Дардер
9
Гарсия
7
Иглесиас
20
Пуадо
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
«Эспаньол» лишь на шесть очков оторвался от «красной» зоны, а «Жирона» себе обеспечила еще меньший запас прочности – о шансах команд на успех дальше в прогнозе.
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