Футбол

Жирона — Атлетико 1:1
REGNUM
15:23

Жирона — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Монтиливи»
8′
Антуан Гризманн
26′
Франсиско Монтеро
Энтони Лосано
33′
46′
Франсиско Монтеро
Анхель Корреа
58′
Антуан Гризманн
Томас Парти
Энтони Лосано
Борха Гарсия
58′
66′
Диего Годин
Пайк Сын Хо
Порту
66′
71′
Никола Калинич
Витоло
Сейду Думбия
Алекс Гранель Ноге
79′
9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.
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