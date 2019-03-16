Футбол

Зенитовец Жирков вызван в сборную РоссииПетербургский дневник вчера в 16:21

Стоит отметить, что Юрий Жирков пропустил из-за травмы первую половину сезона. В чемпионате он сыграл только два матча из девятнадцати. Ранее в сборную также были вызваны ещё четыре зенитовца:Артём Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Андрей Лунёв.
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Станислав Черчесов
Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со "Спартаком" в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах.
— Станислав Черчесов, футболистФорпост Северо-Запад 04:46

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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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