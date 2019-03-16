Футбол

Жиркова вызвали в сборную РоссииМойка78 вчера в 17:28

Игра пройдет в Москве в 19 часов на стадионе «Открытие Арена». Таким образом, Жирков станет пятым зенитовцем в сборной. Ранее в команду вызвали Артема Дзюбу, Далера Кузяева, Магомеда Оздоева и Андрея Лунева.
Читать в источнике
Станислав Черчесов
Жирков – опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной.
— Станислав Черчесов, футболистБомбардир.ру вчера в 15:22

Подробнее о событии

Победа ЦСКА, бронза в биатлонной эстафете, Жирков в сборной России, «МЮ» вылетел из Кубка Англии и другие новости утра

Sports.ru00:10

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1, 16 марта 2019, обзор матча

Чемпионатвчера в 18:24

«Ветеран» сборной России вызван на отборочные матчи Евро-2020

Газета.Ruвчера в 15:15

Президент «Зенита»: Жирков со своим опытом будет полезен сборной России

РИА Новостивчера в 15:25

Президент «Зенита» считает, что нынешняя форма Жиркова позволяет ему помочь сборной России

ТАССвчера в 16:24

Жирков вызван в сборную России. В этом сезоне он сыграл в двух матчах

Sport24.ruвчера в 15:35

Жирков вызван в сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Обновлено вчера в 14:05
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Facebook удалил более 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Сотрудники Facebook удалили за сутки свыше 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей, на которых был запечатлен теракт в Крайстчерче.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63

Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 63, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на данные поисково-спасательной службы.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов

Обновлено вчера в 23:26
Хоккей

Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в большинстве

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Тампа-Бэй Лайтнинг" оформил дубль.
Обновлено в 01:40
Политика

Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой

Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для страны.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Самосвал повредил распределительный газопровод в Челябинске

Обновлено в 01:25
Происшествия

В Магадане стая бродячих собак покусала ребенка

Обновлено в 01:55
Политика

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии

Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
Обновлено вчера в 19:16
Единоборства

Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона.
Обновлено в 03:12
Политика

Аргентина запретила полёты Boeing 737 MAX

Национальное управление гражданской авиации Аргентины (ANAC) приняло решение запретить полёты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр»

В России появятся модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр".
Обновлено в 02:43
Политика

Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что компания Google помогает китайским военным.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Опрос: почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро

Венесуэльская компания Meganálisis, которая занимается изучением общественного мнения, опубликовала результаты опроса жителей страны, из которых следует, что 88,9% венесуэльцев хотели бы, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул свой пост.
Обновлено в 00:37
Политика

Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено вчера в 17:36
Космос

На космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС

Обновлено вчера в 22:21
Политика

98% украинцев хорошо относятся к жителям России

Один из украинских телеканалов провел опрос в прямом эфире, который показал отношение украинцев к жителям Российской Федерации.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Пентагон приобретет 10 тыс. ракет против России

Министерство обороны США планирует закупить более 10 тыс. управляемых ракет, чтобы в будущем иметь возможность нанести удар по России и Китаю.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Военный самолет США провел разведку над Чукоткой

Военный самолет США Boeing OC-135B Open Skies осуществил наблюдательный полет над территорией РФ в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес

«Я был в тебя влюблен»: Борис Корчевников скорбит о Юлии Началовой

Обновлено в 01:43
Футбол

Погребняка смешит выступление темнокожего футболиста за сборную России

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк высказался о натурализации футболистов.
Обновлено в 03:11
Политика

Байден оговорился об участии в президентских выборах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр оговорился о своём участии в выборах главы государства.
Обновлено в 01:38
Политика

Саакашвили назвал возможным нападение России на страны Евросоюза

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об опасности нападения России на страны Евросоюза, пишет «Газета.ру».
Обновлено 15 марта в 15:39
Политика

Названы размеры пенсий бывших президентов в разных странах мира

Самая маленькая пенсия оказалась у экс-президента Египта Хосни Мубарака — он получает лишь $339 в месяц (22 тыс. рублей), бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе при жизни получал всего $410 (26,5 тыс. рублей).
Обновлено в 01:59
Общество

В Риге прошло шествие легионеров СС

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено вчера в 06:30
Музыка

Сергей Лазарев может претендовать на победу в «Евровидении»

Одно из местных изданий считает, что главный претендент на победу – представитель Голландии Дункан Лоуренс, который исполнит песню Arcade.
Обновлено в 03:01
Общество

Девочку затравили односельчане за письмо Путину

Обновлено в 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное