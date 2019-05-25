Футбол

Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контрактRT на русском 05:17

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков склоняется в пользу того, чтобы остаться в составе команды. «Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем.
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«Зенит» предложил Жиркову новый контракт. Футболист взял время, чтобы подумать

Фонтанка.Ру04:35

«Зенит» сделал предложение Жиркову, футболист взял время на размышление

Чемпионат03:19

Юрий Жирков: «Зенит» сделал предложение, думаю, надо оставаться

Советский спорт03:36

Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем его»

Sport24.ru03:30

Юрий Жирков: «„Зенит“ сделал предложение, сейчас с семьей его обдумываем»

Матч ТВ04:03

Юрий Жирков может остаться в «Зените»

Петербургский дневник04:40

Юрий Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Думаю, надо оставаться»

Sports.ru03:55
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Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Кино

Умер Пьер Ате

Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара

Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе

Обновлено в 05:55
Происшествия

Минимум восемь человек пострадали при взрыве в Лионе

Обновлено вчера в 13:51
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия

СК: подозреваемый в покушении на губернатора доставлен в Волгоград

Обновлено в 08:19
Музыка

Иосиф Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу

Не остался в стороне и Иосиф Пригожин, который уже высказывался о скандале и победе Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 06:07
Технологии

В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал»

Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Авто

LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей

Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Кино

В Питере начали экранизировать роман Алексея Иванова про Екатеринбург

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото

В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя большая душа и чуткое сердце.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению

В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты

Патентная документация раскрывает особенности планшета Microsoft Surface Pro 7

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Microsoft с описанием конструкции нового планшета.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Активисты на Украине подали иск в суд против Зеленского

Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 03:59
Космос

SpaceX вывела на орбиту первые спутники для глобального интернета

На страничке SpaceX в Twitter говорится, что спутники Starlink были выведены в космос ракета-носителем Falcon 9. Отметим, что проект системы околоземных спутников Starlink, который разрабатывает SpaceX, должен обеспечить население Земли недорогим широкополосным доступом в интернет.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
Обновлено 23 мая в 16:13
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте

Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».
Обновлено вчера в 19:46
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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