Футбол
Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)Российская газета 14:40
|–
|Владение мячом
|–
|1
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|–
|–
|Фолы
|–
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
16
Азар
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
7
Кузяев
6
Черышев
22
Дзюба
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Совсем немного времени остается до начала первого матча сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии. Тренерский штаб нашей национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав на игру.
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