Футбол

Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)Российская газета 14:40

Бельгия — Россия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Владение мячом
1Удары в сторону ворот1
1Удары в створ ворот
Сейвы вратарём1
Офсайды
1Угловые
Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Совсем немного времени остается до начала первого матча сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии. Тренерский штаб нашей национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав на игру.
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