Футбол

Жирков вошел в стартовый состав сборной на матч с БельгиейРоссийская газета вчера в 14:40

Совсем немного времени остается до начала первого матча сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии. Тренерский штаб нашей национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав на игру.
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Александр Бубнов: «У Бельгии слишком классная команда»

Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча между Бельгией и Россией (3:1). Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила.
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Обследование косаток и белух из «китовой тюрьмы» началось в Приморье

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Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей

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В Казахстане полиция разогнала митинги против переименования Астаны

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Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
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Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду

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Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
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