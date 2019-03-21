Жирков вошел в стартовый состав сборной на матч с БельгиейРоссийская газета вчера в 14:40

Совсем немного времени остается до начала первого матча сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии. Тренерский штаб нашей национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав на игру.

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Жирков вошел в стартовый состав сборной на матч с Бельгией

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