Футбол
Жирков вошел в стартовый состав сборной на матч с БельгиейРоссийская газета вчера в 14:40
Совсем немного времени остается до начала первого матча сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии. Тренерский штаб нашей национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав на игру.
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Русская дружина, на старт: семь фактов об отборочном цикле к Евро-2020, которые нужно знать
Tricolor TV Magazineвчера в 04:52
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Футбол
Александр Бубнов: «У Бельгии слишком классная команда»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча между Бельгией и Россией (3:1). Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Гаджеты
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Обновлено вчера в 07:40
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Авто
JAC открыл склад запчастей в России
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Хоккей
СКА стал соперником ЦСКА по финалу Западной конференции
Обновлено вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта
Обновлено в 03:14
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Общество
Обследование косаток и белух из «китовой тюрьмы» началось в Приморье
Обновлено 20 марта в 07:59
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Дакота уличила всех в хайпе на смерти Началовой
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Финансы
Россия рекордно заняла доллары и евро
Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:26
Общество
Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ
Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Обновлено в 03:41
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Тампа» обыграла «Каролину» благодаря передаче Кучерова
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Обновлено вчера в 08:30
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10