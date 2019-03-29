Футбол

Жирков назвал причину возвращения в сборную РоссииНевские Новости 05:45

Зенит — Оренбург
31 марта
в 07:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Игрок «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что вернулся в сборную России, потому что соскучился по футболу. Спортсмен планирует выступить в максимально возможном количестве матчей. Полузащитник петербургского клуба «Зенит» Юрий Жирков возобновил карьеру в сборной России, потому что соскучился по футболу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юрий Жирков: «Оренбург» – серьезная команда, готовимся к ней и остальным матчам

Советский спорт05:29

Жирков: «„Оренбург“ доказал, что умеет играть против серьезных соперников. Ждем тяжелый матч»

Sport24.ru04:53

Жирков: как надо опекать Азара? Наверное, лучше, чем я

Чемпионат05:13

Жирков признался, что вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу

РИА Новости05:01

Юрий Жирков: «„Оренбург“ — серьезная команда»

Матч ТВ05:01

Юрий Жирков: "Как опекать Азара? Лучше, чем я!"

Спорт-Экспресс05:14

Жирков о возвращении в сборную: «Очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу»

Sports.ru05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Политика

Медведев предсказал запрет пластиковой посуды в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские власти по аналогии с Евросоюзом будут рано или поздно рассматривать вопрос о запрете одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 08:57
Политика

Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
Обновлено в 07:46
Футбол

Гендиректор "Локомотива" назвал позором выпуск канала "Зенита" "Z+"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе назвал позором первый выпуск клубного телеканала санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" "Z+".
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

Группа инженерного спецназа в тяжелом снаряжении забросала противника гранатами, оглушила ураганным огнем из автоматов и ворвалась в здание.
Обновлено в 04:31
Происшествия

СК начал проверку после возгорания на борту самолета Red Wings

Уральское следственное управление на транспорте СКР организовало проверку после возгорания кресла во время полета самолета, следовавшего из Екатеринбурга в турецкую Анталью.
Обновлено в 08:58
Спорт

Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Футбол

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»

Португальский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш на зимнем сборе честно и открыто заявил, что по окончании сезона хочет покинуть столичную команду, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:03
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Политика

Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию

Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя

Обновлено в 08:59
Общество

Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь

Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Назрани у здания мэрии произошла стрельба

Обновлено в 05:04
Общество

Модель из России госпитализирована в Шанхае

Российская модель была доставлена в одну из клиник Шанхая. По словам знакомых девушки, у неё диагностировали менингит.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Снаряд времен ВОВ нашли на северо-востоке Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в пятницу при проведении земляных работ на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 09:15
Общество

Нур-Султан появился на табло аэропорта Пулково

Обновлено в 07:02
Политика

Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах

В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Авто

В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ

На новых фото из сериала видно, что в качестве "папамобиля" используется автомобиль на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 03:23
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Обновлено в 06:06
Политика

Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Политика

МВД России предупредило об интересе «Исламского государства» к СНГ

«Стратегическое поражение «халифата» в Сирии и Ираке влечет смещение интересов ИГ на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — сказал Ильиных, выступая с докладом на второй международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму» в Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
Обновлено в 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное