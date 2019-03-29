Футбол
Жирков назвал причину возвращения в сборную РоссииНевские Новости 05:45
Игрок «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что вернулся в сборную России, потому что соскучился по футболу. Спортсмен планирует выступить в максимально возможном количестве матчей. Полузащитник петербургского клуба «Зенит» Юрий Жирков возобновил карьеру в сборной России, потому что соскучился по футболу.
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