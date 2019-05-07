Футбол
Жирков может стать игроком «Тамбова»Soccer.ru 11:17
Контракт 35-летнего Жиркова с "Зенитом" истекает летом. Если договор не будет продлен, то тамбовчане предложат соглашение опытному игроку, которое тот будет готов принять. Отметим, что Жирков является уроженцем Тамбова и с 2001-го по 2003 год он выступал за местный «Спартак».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Наука
Опасная еда: домашний рацион для кошек наполнен токсинами
Ученые из Калифорнийского университета уверены: домашняя еда может быть губительна для кошек.
Обновлено в 03:27
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Футбол
АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона
Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Космос
Российских космонавтов начнут готовить к высадке на Луну и Марс
Уже в 2019 году начнется подготовка российских космонавтов к высадке на Луну и на Марс.
Обновлено в 13:38
Экономика
Премьер Греции накануне выборов объявил о снижении налогов
О снижении налогов Ципрас объявил накануне выборов в местные органы самоуправления, губернаторов регионов и депутатов Европарламента.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется Магуйаром
«МЮ» интересовался Магуйром ещё прошлым летом, но тогда «дьяволы» отказались платить за него требуемые € 93 млн. 26-летний Магуйар перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити».
Обновлено в 15:40
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая
Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24