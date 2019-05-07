Жирков может перейти в «Тамбов»Чемпионат 10:32

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу. Если «Зенит» не продлит контракт с игроком, то «Тамбов» готов предложить контракт Жиркову.

Жирков может перейти в «Тамбов»

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