Футбол

Жирков может перейти в «Тамбов»Чемпионат 10:32

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу. Если «Зенит» не продлит контракт с игроком, то «Тамбов» готов предложить контракт Жиркову.
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Источник: «Тамбов» предложил Жиркову вернуться в родной клуб

РИА Новости11:37

СМИ: Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове»

Матч ТВ11:06

«Тамбов» может подписать Жиркова в случае выхода в РПЛ

Sports.ru10:57

Жирков может перейти в «Тамбов»

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Жирков может вернуться в Тамбов на правах свободного агента

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«Тамбов» может подписать Юрия Жиркова

Sport.ru10:59

СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова»

Советский спорт10:56
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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