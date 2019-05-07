Футбол
Жирков может перейти в «Тамбов»Чемпионат 10:32
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу. Если «Зенит» не продлит контракт с игроком, то «Тамбов» готов предложить контракт Жиркову.
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Самбурская со скандалом ушла из театра
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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Если обобщить бюджеты 12 национальных проектов и плана модернизации инфраструктуры, сумма составит 25,7 триллиона рублей (примерно 45 триллионов йен).
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Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
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Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
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На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
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Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
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«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — отметили в ведомстве.
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Учениками французской школы стали 15 баранов
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