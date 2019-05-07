Футбол

Жирков может перейти в «Тамбов»Чемпионат 10:32

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу. Если «Зенит» не продлит контракт с игроком, то «Тамбов» готов предложить контракт Жиркову.
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СМИ: Жирков ведет переговоры с «Зенитом» о продлении контракта

Матч ТВ13:18

Источник: «Тамбов» предложил Жиркову вернуться в родной клуб

РИА Новости11:37

Жирков ведет с «Зенитом» переговоры о продлении контракта

Спорт день за днем11:57

Жирков может перейти в «Тамбов»

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«Тамбов» может подписать Юрия Жиркова

Sport.ru10:59

СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова»

Советский спорт10:56

«Тамбов» может подписать Жиркова в случае выхода в РПЛ

Sports.ru10:57
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По делу о загрязнении российской нефти задержали четверых человек

По делу об умышленном загрязнении российской нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека.
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Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
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Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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Кино

Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
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Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военный

Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один из учащихся

Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Армия и оружие

Война и мифы: как обороняли и освобождали Крым

Историк опровергает мнение, что Кузнецов "разбросал силы полуострова и не защищал самое главное направление – перекопское".
Обновлено в 08:50
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Общество

Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:28
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Общество

Asahi (Япония): перспективы путинских проектов перестройки России (Asahi Shimbun)

Если обобщить бюджеты 12 национальных проектов и плана модернизации инфраструктуры, сумма составит 25,7 триллиона рублей (примерно 45 триллионов йен).
Обновлено в 17:18
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Писавшая про смерть Началовой журналистка скончалась вслед за ней

Обновлено в 11:02
Общество

Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено в 21:42
Происшествия

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Общество

У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде

Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Общество

Минтруд предложил график праздничных дней в 2020 году

«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — отметили в ведомстве.
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Политика

«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в ЕК из-за «Северного потока-2»

«Нафтогаз Украины» обратился с жалобой на антиконкурентные действия «Газпрома» в связи со строительством «Северного потока-2» и блокировкой виртуального реверса в Европейскую комиссию.
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Общество

Учениками французской школы стали 15 баранов

Родители записали в ученики одной из начальных школ в коммуне Кре-ан-Бельдон на востоке Франции 15 баранов в борьбе против сокращения классов, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.
Обновлено в 13:47
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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