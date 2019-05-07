Футбол
Жирков может перейти в «Тамбов»Чемпионат вчера в 10:32
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу. Если «Зенит» не продлит контракт с игроком, то «Тамбов» готов предложить контракт Жиркову.
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Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
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Летчик с 40-летним стажем: это была не посадка, а настоящий кошмар
По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что катастрофа произошла из-за «необученности командира корабля ручному пилотированию самолета в случае отказа электроники».
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Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Космос
Популяризатор космонавтики пожаловался в прокуратуру на телеканал РЕН ТВ (Видео)
Российский популяризатор космонавтики и автор книги «Делай космос» Виталий Егоров обратился в прокуратуру с жалобой на телеканал РЕН ТВ.
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Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday
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Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
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В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой
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В Германии намерены оспорить законность баз США в Европе
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Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
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Вейналдум признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Барселона»
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум назван УЕФА лучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».
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Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете.
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На Сицилии распродают дома за один евро
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