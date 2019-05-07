Футбол
Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»Вести.Ru 13:25
Как сообщает Чемпионат.com, тамбовский клуб, который практически гарантировал себе выход в российскую премьер-лигу, хочет видеть Жиркова в своем составе. Игрок "Зенита" не против перебраться в Тамбов, где выступал с 2001-го по 2003 год за местный "Спартак".
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