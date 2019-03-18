Футбол

Жирков извинился за инцидент с ГлушенковымЧемпионат вчера в 10:29

«Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!» — написал Жирков в своём «инстаграме». Напомним, что во втором тайме матча «Спартак» — «Зенит» (1:1) Глушенков наступил на ногу Жиркову, после чего хавбек петербургского клуба ударил по мячу и попал в спину футболиста красно-белых.
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Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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Максим Глушенков
Российский футболист
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