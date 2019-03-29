Футбол
Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»Бомбардир.ру 04:58
Отрабатываю все тренировки, так что все положительно. Насчет сборной: очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Коболев рассчитывает на то, что в случае срыва сроков строительства газопровода России придется заключить контракт о транзите газа по территории Украины.
Обновлено в 12:09
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика
Трамп пригрозил закрыть на следующей неделе границу с Мексикой
"Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе", - написал Трамп.
Обновлено в 12:07
Технологии
Российские силовики взялись за VPN-сервисы
В Роскомнадзоре объяснили эти действия требованиями силовиков.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Татарстане СК завел дело после массового отравления детей в бассейне
Следствие завело дело по факту отравления восьми детей после посещения бассейна в Татарстане, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Обновлено в 11:27
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Космос
На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»
Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено 27 марта в 01:09
Кино
Вышел трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»
В российском прокате "Страшные истории для рассказа в темноте" выйдет 15 августа 2019 года.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Футбол
Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни
Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Авто
Volvo запускает сервис аренды автомобилей по подписке в России
Volvo Car Russia запускает сервис годовой подписки на аренду автомобиля.
Обновлено в 06:18
Технологии
Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников
Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено в 11:42
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:49