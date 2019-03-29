Футбол

Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»Бомбардир.ру 04:58

Зенит — Оренбург
31 марта
в 07:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Отрабатываю все тренировки, так что все положительно. Насчет сборной: очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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