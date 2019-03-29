Футбол
Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»Бомбардир.ру 04:58
Отрабатываю все тренировки, так что все положительно. Насчет сборной: очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Футбол
Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни
Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Общество
В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать жалобу футболиста Александра Кокорина, потому что она была неправильно оформлена, сообщило «РИА Новости» в пресс-службе ЕСПЧ.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»
Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Лиза Триандафилиди о разводе: «Поговорила с Алексеем. Все нормально»
Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди рассказала, что ей удалось поговорить с мужем Алексеем Чайчицем.
Обновлено в 03:00
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Экономика
Власти отложили реформу пенсионных накоплений
Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
Обновлено вчера в 19:05
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
РБК: Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Близкий к следствию источник подтвердил, что оперативно-технические мероприятия в отношении Абызова проводили в течение двух лет.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
США требуют от нефтяных компаний не сотрудничать с Венесуэлой
Под угрозой санкций компаниям из других стран запрещено помогать Венесуэле с добычей, переработкой и продажей нефти, а также нефтепродуктов.
Обновлено в 04:30
Технологии
Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к своему реестру
Роскомнадзор потребовал от владельцев VPN-сервисов (Virtual Private Network) подключить их к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы
Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.
Обновлено 27 марта в 08:13
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Наука
Ученые встроили контрацептивы для женщин в украшения
Пластыри с веществами для гормональной контрацепции, разработанные для женщин, желающих обезопасить себя от нежелательной беременности, могут быть частью ювелирных украшений — это наглядно продемонстрировали ученые из Соединенных Штатов Америки, представившие прототипы женских украшений-контрацептивов.
Обновлено в 04:04
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отпустят по домам
Все пациенты российских психоневрологических интернатов (ПНИ) в ближайшие четыре месяца пройдут индивидуальное обследование, после которого часть из них смогут отправиться по домам.
Обновлено вчера в 12:38
Авто
Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля
В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе
Обновлено в 05:02
Общество
Турбазу «Байкалов Острог» на Ольхоне снесут по решению суда
Вступило в силу решение суда о сносе на Ольхоне крупнейшей туристической базы «Байкалов острог».
Обновлено в 05:23
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Елену Корикову обокрали в московском торговом центре
Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой воров на территории торгового центра «Мега Теплый Стан».
Обновлено в 04:17