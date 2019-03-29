Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»Бомбардир.ру 04:58

Отрабатываю все тренировки, так что все положительно. Насчет сборной: очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.

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