Жириновский в знак протеста покинул заседание ГосдумыГазета.Ru 12:05

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с заседания Госдумы, которое сегодня скандально покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик с трибуны признался, что уходит в знак протеста после того, как парламентарии отклонили законопроект его партии.

с чего всё началось

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста. По его мнению, отказ парламентариев принимать закон об упрощении процедуры получения гражданства для иностранцев, у которых есть хотя бы один родитель русский по национальности, является позором.

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