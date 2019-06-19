Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание ГосдумыГазета.Ru 12:05
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста. По его мнению, отказ парламентариев принимать закон об упрощении процедуры получения гражданства для иностранцев, у которых есть хотя бы один родитель русский по национальности, является позором.
Читать в источнике
Оценить936
с чего всё началось
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с заседания Госдумы, которое сегодня скандально покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик с трибуны признался, что уходит в знак протеста после того, как парламентарии отклонили законопроект его партии.РЕН ТВ08:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бари Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания
Обновлено в 17:25
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:03
Экономика
Медведев предложил поднять пособия на детей до прожиточного минимума
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой о повышении пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет до принятого в регионе прожиточного минимума ребенка.
Обновлено в 11:29
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Технологии
YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу
Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.
Обновлено в 19:01
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Украина нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:41
Транспорт
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщили «Известиям» в среду, 19 июня, несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:30
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Четыре человека пострадали в массовой аварии на проспекте Ветеранов
В результате массового ДТП пострадали четверо, в том числе ребенок. Известно, что серьезные травмы получил водитель «Лады».
Обновлено в 11:14
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Технологии
YouTube обновил качество 100 культовых клипов
В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено в 14:47
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов
В 2019 году 25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено вчера в 21:16
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Неизвестные пытались поджечь ратушу и вокзал в австрийском городе
Во втором по величине австрийском городе Грац неизвестные пытались поджечь ратушу, городской суд, областное управление и вокзал.
Обновлено в 08:34
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Политика
Трамп собрал $25 млн за день после выдвижения на второй срок
Американский лидер Дональд Трамп собрал около $25 млн пожертвований за день после выдвижения своей кандидатуры на пост президента на второй срок.
Обновлено в 16:21
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами
Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек
Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.
Обновлено в 18:31
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26