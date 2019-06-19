Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание ГосдумыГазета.Ru 12:05
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста. По его мнению, отказ парламентариев принимать закон об упрощении процедуры получения гражданства для иностранцев, у которых есть хотя бы один родитель русский по национальности, является позором.
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с чего всё началось
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с заседания Госдумы, которое сегодня скандально покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик с трибуны признался, что уходит в знак протеста после того, как парламентарии отклонили законопроект его партии.РЕН ТВ08:45
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
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