Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание ГосдумыГазета.Ru 12:05

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста. По его мнению, отказ парламентариев принимать закон об упрощении процедуры получения гражданства для иностранцев, у которых есть хотя бы один родитель русский по национальности, является позором.
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«Позор парламенту»: видео скандального ухода Жириновского с заседания Госдумы

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с заседания Госдумы, которое сегодня скандально покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик с трибуны признался, что уходит в знак протеста после того, как парламентарии отклонили законопроект его партии.
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В Госдуме разразился скандал из-за отказа выдать паспорта РФ русским за рубежом

Росбалт07:49

«Позор парламенту»: видео скандального ухода Жириновского с заседания Госдумы

РЕН ТВ08:45
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Русские за границей-отрезанный ломоть

Вести.UZ10:25
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
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Политика

В расследовании о крушении малазийского Boeing 777 фигурирует имя помощника Путина

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Обновлено в 13:45
Общество

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В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
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Авто

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По данным Cars Direct, отсутствие 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом в базовой версии Q50 означает, что японский люксовый бренд предложит только два варианта двигателя к 2020 году.
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В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей

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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

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Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
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Анализ показал, что даже минимальная занятость (от одного до восьми часов в неделю) связана с более высокими показателями психического здоровья (и, как следствие, пониженным риском развития психических заболеваний), чем отсутствие работы вообще (p < 0,05).
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Boeing нашел покупателя на 737 Max впервые после авиакатастроф

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Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
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Пользователь утверждает, что сайт Ростелекома сканировал по меньшей мере 14 портов из тех, которые в большинстве случаев используют различные программы, сетевые протоколы и вирусы, в том числе для удаленного управления компьютером.
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Как работают Яндекс.Новости?
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