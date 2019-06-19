Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание ГосдумыРИА Новости 08:32

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
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«Позор парламенту»: видео скандального ухода Жириновского с заседания Госдумы

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с заседания Госдумы, которое сегодня скандально покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик с трибуны признался, что уходит в знак протеста после того, как парламентарии отклонили законопроект его партии.
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РЕН ТВ08:45
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Экономика

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Модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы завершится к 2022 году.
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Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Обновлено в 08:58
Экономика

Сбербанк занялся доставкой посылок

Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.
Обновлено в 09:24
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Песков посетовал на непонимание россиян сути нацпроектов

Ожидается, что нацпроекты станут одной из тем, которая будет поднята во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
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По данным полиции, целью нападавших стали ратуша, городской суд, здание областного управления города Грац и вокзал.
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В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

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Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

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Бари Алибасов дал первое после отравления интервью

Обновлено в 00:06
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Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье

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Обновлено вчера в 17:57
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Федун рассказал, сохранил ли уважение к Глушакову

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал об отношении к бывшему полузащитнику и капитану команды Денису Глушакову, который сегодня, 19 июня, расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон.
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«Сегодня во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок», — озвучили официальную версию гибели украинского «захисника» в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
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Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
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