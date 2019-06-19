Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал ГосдумыРоссийская газета 10:00

Госдума отклонила законопроект ЛДПР об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности. В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
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с чего всё началось

«Позор парламенту»: видео скандального ухода Жириновского с заседания Госдумы

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с заседания Госдумы, которое сегодня скандально покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик с трибуны признался, что уходит в знак протеста после того, как парламентарии отклонили законопроект его партии.
РЕН ТВ08:45

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Опубликовано видео с покидающим заседание Госдумы Жириновским

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В Госдуме разразился скандал из-за отказа выдать паспорта РФ русским за рубежом

Росбалт07:49

«Позор парламенту»: видео скандального ухода Жириновского с заседания Госдумы

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Русские за границей-отрезанный ломоть

Вести.UZ10:25
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
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Политика

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Обновлено в 10:00
Политика

В Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель

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Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

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Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
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Энергетика

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Кино

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Обновлено вчера в 07:36
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
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