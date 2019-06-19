Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал ГосдумыРоссийская газета вчера в 10:00
Госдума отклонила законопроект ЛДПР об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности. В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
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с чего всё началось
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с заседания Госдумы, которое сегодня скандально покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик с трибуны признался, что уходит в знак протеста после того, как парламентарии отклонили законопроект его партии.РЕН ТВвчера в 08:45
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул накануне зал заседаний Госдумы
Эхо Москвывчера в 17:05
Жириновский ушел с заседания Думы из-за отклоненного законопроекта о гражданстве
Интерфаксвчера в 09:18
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
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