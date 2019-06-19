Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протестаРИА Новости 16:38

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с заседания Госдумы, которое сегодня скандально покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик с трибуны признался, что уходит в знак протеста после того, как парламентарии отклонили законопроект его партии.

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.

Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста

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